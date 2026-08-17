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El País Paula Imperdibles

Noche de risas con Alejandro Dolina

Clara Avellino
17/08/2026, 10:57
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Alejandro Dolina
2026

La productora Piano Piano trae el reconocido ciclo radial de humor y reflexión conducido por Alejandro Dolina. El evento titulado: La venganza será terrible contará con el elenco y la clásica propuesta de improvisación del programa, acompañados por el el locutor y podcaster Patricio Barton, el trompetista y comediante Gillespi, y la sección musical en vivo a cargo del Trío sin Nombre. El encuentro que reúne humor, filosofía, música e improvisación, es este 29 de agosto, a las 21:00 horas en el recinto del Antel Arena. Reservas de lugares en tickantel.com.uy

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