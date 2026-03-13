Noche de revelaciones esotéricas

Víctor Leni Cordero nació en Chile. Es director de teatro, actor, docente, tarólogo, constelador familiar e investigador escénico y este domingo 22 de marzo presenta Tarot, Tarot, Tarot. Un show único donde esta herramienta de adivinación se convierte en escenario vivo y se conecta con el humor, las diferentes historias y la emoción, en un año donde según la secuencia tradicional de los Arcanos Mayores del Tarot, pasamos de El Ermitaño (IX) a La Rueda de la Fortuna (X). Entre cartas, anécdotas y encuentros mano a mano, cada persona encontrará un mensaje para atesorar en el corazón. La cita es en la Vieja Farmacia Solís (Avenida Agraciada 2623) a las 19:30 horas. redtickets.uy