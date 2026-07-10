Nacho Cardozo: 50 años en escena

El 12 de junio de 1976, Ignacio Cardozo se subía por primera vez al escenario con Electra, de Eugene O'Neill, en el Teatro Alianza. Hoy, vuelve a donde todo empezó, para celebrar su polifacética trayectoria de cinco décadas. Con dos únicas funciones, el domingo 12 y 19 de julio, a las 18:00 horas, el actor y director compartirá escena con diferentes figuras del mundo del espectáculo que han marcado y acompañado su carrera. Entre ellos: Adriana Da Silva, Leo Lorenzo, Petru Valensky, Sergio Puglia y Fito Galli. Una noche de charlas, recuerdos, baile y mucho entretenimiento que culminará con un brindis posterior al espectáculo donde Nacho se tomará un momento junto con su público. Entradas en la boletería del Teatro Alianza o en redtickets.uy. Paraguay 1217.