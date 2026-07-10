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El País Paula Imperdibles

Nacho Cardozo: 50 años en escena

Clara Avellino
10/07/2026, 01:57
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Ignacio Cardozo
Nota a Ignacio Cardozo y Luis Alberto Carballo, protagonistas del musical La Jaula de las Locas, en los estudios de El Pais en Montevideo, ND 20240815, foto Ignacio Sanchez - Archivo El Pais
Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

El 12 de junio de 1976, Ignacio Cardozo se subía por primera vez al escenario con Electra, de Eugene O'Neill, en el Teatro Alianza. Hoy, vuelve a donde todo empezó, para celebrar su polifacética trayectoria de cinco décadas. Con dos únicas funciones, el domingo 12 y 19 de julio, a las 18:00 horas, el actor y director compartirá escena con diferentes figuras del mundo del espectáculo que han marcado y acompañado su carrera. Entre ellos: Adriana Da Silva, Leo Lorenzo, Petru Valensky, Sergio Puglia y Fito Galli. Una noche de charlas, recuerdos, baile y mucho entretenimiento que culminará con un brindis posterior al espectáculo donde Nacho se tomará un momento junto con su público. Entradas en la boletería del Teatro Alianza o en redtickets.uy. Paraguay 1217.

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