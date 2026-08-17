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El País Paula Imperdibles

Melaní Luraschi: de visita

Clara Avellino
17/08/2026, 10:38
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Melaní Luraschi

La cantautora uruguaya Melaní Luraschi llega este mes a nuestro país con una serie de conciertos, proyecciones, conversatorios y talleres que se extenderán por varios departamentos. Durante sus conciertos presentará un formato híbrido que incluye canciones de su último disco Je Suis Nenette y temas inéditos que formarán parte de un álbum futuro. Su presentación en la capital es el jueves 20 de agosto, a las 20:00 horas, en la Alliance Française de Montevideo (Bulevar General Artigas 1271). Entradas disponibles en redtickets.uy

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