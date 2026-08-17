Maia Castro: con tono propio
En el marco del 170 aniversario del Teatro Solís, Maia Castro celebra sus 20 años de trayectoria con un concierto el sábado 22 de agosto, a las 20:00 horas, en la Sala Principal. Una oportunidad para recorrer desde sus primeros tangos y milongas hasta sus trabajos más recientes, en el que homenajea la obra de Alfredo Zitarrosa y Amalia de la Vega, junto a un cuarteto de guitarras y a artistas invitados como: Tabaré Cardozo, Mario Carrero, Alfonsina y Juan Pablo Chapital. Las entradas se consiguen en tickantel.com.uy
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