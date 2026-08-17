Live tour: método Clean

El Dr. Alejandro Junger, creador del método Clean, se da cita el jueves 27 de agosto a las 19:00 horas en el Hyatt Centric Montevideo, para brindar una conferencia magistral donde abordará los principios fundamentales de su plan nutricional, integrando técnicas de bienestar emocional. El ciclo invita a participar de una segunda conferencia en el Teatro MACA de la Fundación Atchugarry en Punta del Este, el domingo 30 de agosto a las 16:00 horas, contando con la participación del genetista Dr. Jorge Dotto. Además, el 31 de agosto, en el restaurante Charo, habrá una jornada de cooking show con chefs invitados que enseñarán a los participantes a elaborar sus propios batidos. Para finalizar las actividades, una cena de pasos diseñada bajo la filosofía nutricional Clean. Reservas en redtickets.uy o en @vida.clean