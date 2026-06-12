Improvisar la vida en escena

Sobre la Marcha, es un nuevo formato teatral que desembarca en Uruguay proponiendo algo poco habitual sobre las tablas: funciones donde el relato se construye en vivo y cada noche es distinta. La primera entrega tendrá como protagonista a Facundo Arana, quien llega al Teatro Stella D'Italia (Mercedes 1805) con Nuestras Vidas, una experiencia íntima en la que rompe la cuarta pared para compartir, en primera persona, distintos episodios de su historia. Desde recuerdos de su juventud hasta su reciente ascenso al Monte Everest, el actor argentino se entrega a un intercambio directo con el público, que no solo observa, sino que participa activamente haciendo preguntas y guiando el rumbo de la función. El resultado: un encuentro espontáneo, humano e irrepetible. La cita será el 18 de junio a las 21 horas. redtickets.uy