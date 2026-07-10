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El País Paula Imperdibles

Festival foodie: Ollas del Mundo

Clara Avellino
10/07/2026, 01:59
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Ollas del mundo 2026
Garage Gourmet

Este 25 y 26 de julio, de 12:00 a 22:00 horas, Garage Gourmet invita a una nueva edición de Ollas del Mundo. Con entrada libre y gratuita, clases de cocina en olla, mercado de productos seleccionados, música en vivo y actividades para toda la familia; se podrá probar preparaciones como buseca, goulash, cordero braseado, feijoada, pasta italiana con ragú, strogonoff, borscht ruso, curry de cordero, estofado de jabalí, frijoles tejanos, carnitas y mole mexicano, sopas y caldos, cazuela de legumbres, ramen japonés, locro argentino y hasta chocolate caliente. Espacio Modelo, Cádiz 3280.

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