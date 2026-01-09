Festival de verano

Medio y Medio, el icónico bar y restaurante de Punta Ballena, cumple 30 años y los festeja con una propuesta al aire libre, que combina música, buena gastronomía y un ambiente único junto al mar. Además, ofrece una cartelera de eventos que reúne artistas tanto consagrados como emergentes de la escena nacional e internacional. Este sábado 10 de enero se presentan los Ratones Paranoicos; el jueves 15 les sigue la Abuela Coca, y el viernes 16, Catupecu Machu. Como cierre de mes se destaca la participación de Kevin Johansen & Liniers los días 29 y 30. Un plan imperdible que daría pena perder. Las localidades y mesas se reservan a través de redtickets.uy o en medioymedio.com