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El País Paula Imperdibles

Festival de verano

Clara Avellino
09/01/2026, 01:56
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Ratones Paranoicos
Ratones Paranoicos,
Medio y Medio, Punta Ballena.

Medio y Medio, el icónico bar y restaurante de Punta Ballena, cumple 30 años y los festeja con una propuesta al aire libre, que combina música, buena gastronomía y un ambiente único junto al mar. Además, ofrece una cartelera de eventos que reúne artistas tanto consagrados como emergentes de la escena nacional e internacional. Este sábado 10 de enero se presentan los Ratones Paranoicos; el jueves 15 les sigue la Abuela Coca, y el viernes 16, Catupecu Machu. Como cierre de mes se destaca la participación de Kevin Johansen & Liniers los días 29 y 30. Un plan imperdible que daría pena perder. Las localidades y mesas se reservan a través de redtickets.uy o en medioymedio.com

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