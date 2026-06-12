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El País Paula Imperdibles

Festival de danza

Clara Avellino
12/06/2026, 01:20
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Por primera vez, Uruguay tendrá la oportunidad de disfrutar y participar de un encuentro educativo de danza. Se trata de Fibra, un evento producido por las bailarinas Valentina Díaz y Magdalena Sena, que se extiende hasta al 20 de este mes. La propuesta incluye instancias de formación con workshops, conversatorios, talleres de creación y reflexión para promover el intercambio y enriquecer el encuentro. La edición contará con la participación de referentes internacionales de danza moderna como: Blakeley White McGuire (de Martha Graham Dance Company) y Daniel Fetecua Soto (de José Limón Dance Company). Toda la información y programación a través de Instagram/@fibradanza

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