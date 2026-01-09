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El País Paula Imperdibles

Festival de cine

Clara Avellino
09/01/2026, 06:44
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Festival de cine
Festival de Cine Internacional de José Ignacio.

Del 24 de enero al 1° de febrero, José Ignacio celebra la edición número 16 del Festival de Cine Internacional, con una programación que como años anteriores reunirá a cineastas y profesionales de la industria, así como a apasionados por el séptimo arte. Este encuentro combina el ritmo propio del balneario, otrora un viejo pueblo de pescadores, con el networking y la bohemia intelectual, generando una experiencia con carácter, identidad propia y perfecta para disfrutar. Por info sobre la programación y demás datos, joseignaciofilmfestival.com

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