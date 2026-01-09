Enjoy a Full

Si hay un punto de encuentro en Punta del Este, ese es el hotel Enjoy, con su agenda intensa de espectáculos y movidas súper divertidas, a lo largo de la temporada. En este mes, sus escenarios recibirán a artistas como Luciano Pereyra, el sábado 17, con un sentido show titulado Te Sigo Amando Tour. También habrá noches de magia de la mano de Daniel K, pautadas para el 16 y el 23. Y como puntapié para iniciar la grilla de febrero, conviene anotar que el sábado 7 llega Diego Torres con su show Mi norte y mi sur, y su lista de canciones clásicas del pop latino. Entradas disponibles en suticket.com