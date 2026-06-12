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El País Paula Imperdibles

En modo Unplugged

Clara Avellino
12/06/2026, 01:25
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Ignacio Obes
Nacho Obes.
Leonardo Maine/Archivo El Pais

El showman y multiinstrumentista Nacho Obes, propone un concierto unipersonal en el que repasa el repertorio de los artistas más importantes del mundo, demostrando su gran capacidad vocal en una experiencia acústica donde el público será parte de la música. El encuentro está fijado para mañana sábado 13 de junio a las 21 horas en el Teatro Antonio Larreta del Carrasco Lawn Tennis Club (Dr. Eduardo Couture). Los cupos son limitados y se consiguen a través de redtickets.uy

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