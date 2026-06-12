El musical del Principito

Inspirado en la obra universal El Principito de Antoine de Saint–Exupéry, el espectáculo sigue el viaje del pequeño viajero, que recorre distintos planetas encontrándose con personajes que reflejan las contradicciones del mundo adulto. A través de música original, coreografías envolventes, escenas conmovedoras y momentos de humor, el musical transforma este clásico en una experiencia sensorial llena de ternura y reflexión, donde “lo esencial es invisible a los ojos”; y propone a los espectadores de todas las edades a mirar el mundo desde el corazón, redescubriendo el valor de la imaginación, la amistad y lo elemental de la vida. Las funciones van del 27 de junio al 5 de julio, a las 14:00 horas, en la sala Héctor Tosar del Auditorio Nelly Goitiño. Entradas en tickantel.com.uy

