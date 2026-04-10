Congreso de Marketing

Este 16 y 17 de abril tendrá lugar el encuentro de Marketers Latam Edición 2026, bajo el lema: El poder del 1 por ciento. Una serie de conferencias pensadas para quienes toman decisiones y buscan profundizar e interiorizarse sobre cuáles son las tendencias internacionales en liderazgo y estrategias de marketing. El evento comienza a las 9:00 y se extiende hasta las 18:00 horas en ambas jornadas, y se lleva a cabo en el Hotel Radisson Montevideo. Más información en marketerslatam.com