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Conferencia sobre el buen vivir

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Revista Paula
13/03/2026, 08:56
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Tu deseo, tu decisión
Luis Novaresio.
Radisson Victoria Plaza

El reconocido periodista y conductor argentino Luis Novaresio se aparta un poco de su periodismo directo y crítico para presentar su charla: Tu deseo, tu decisión en el Radisson Victoria Plaza Hotel, el 28 de marzo a las 21:00 horas. Un encuentro dedicado a reflexionar sobre el amor sano, la incondicionalidad en las relaciones, los límites y la filosofía. A través de relatos de algunas experiencias, el periodista buscará motivar a la audiencia a concretar eso que cada uno imagina, elabora y desea en la vida. Entradas en redtickets.uy

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