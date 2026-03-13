Conferencia sobre el buen vivir

El reconocido periodista y conductor argentino Luis Novaresio se aparta un poco de su periodismo directo y crítico para presentar su charla: Tu deseo, tu decisión en el Radisson Victoria Plaza Hotel, el 28 de marzo a las 21:00 horas. Un encuentro dedicado a reflexionar sobre el amor sano, la incondicionalidad en las relaciones, los límites y la filosofía. A través de relatos de algunas experiencias, el periodista buscará motivar a la audiencia a concretar eso que cada uno imagina, elabora y desea en la vida. Entradas en redtickets.uy