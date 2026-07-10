Concierto de violines en el Solis

El 29 de julio, a las 19:30 horas, la obra de Rossini, Haydn y Dvorák ocupa el principal escenario montevideano. La Orquesta Filarmónica de Montevideo interpretará el Concierto de violines de Dvorák, junto a dos obras que remiten al contraste y al encuentro, entre Oriente y Occidente: el brillo teatral de La italiana en Argel de Rossini y la vitalidad épica de la Sinfonía Militar de Haydn. Con la dirección de Martín García y el violonchelo solista de Estelle Revaz. tickantel.com.uy

