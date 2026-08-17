Arte & Tecnología en el Prado

Tras el éxito de su edición anterior la experiencia de arte digital 360° vuelve a la Rural del Prado con una nueva temporada de Van Gogh: El Sueño Inmersivo. La puesta abre un universo tridimensional y multisensorial de color, con proyecciones de alta definición y música, e invita al público a sumergirse dentro de las obras de este artista universalmente reconocido, como: La noche estrellada, Los girasoles, El dormitorio en Arlés, Terraza de café por la noche y Lirios. Un plan de invierno para disfrutar en familia, con acceso todos los días de 13:00 a 21:00 horas, hasta el 30 de agosto. Las entradas se consigiuen en redtickets.uy