Tiempo de peeling

En otoño e invierno, la intensidad de los rayos ultravioletas y la exposición al sol es menor. Por eso es cuando conviene realizar tratamientos cosméticos profundos como los peelings químicos, que eliminan las células muertas, tratan el fotoenvejecimiento, reducen las manchas acumuladas durante el verano y preparan el rostro para enfrentar mejor las bajas temperaturas. Cabe señalar sin embargo, que en el caso de esta técnica, el frío es un aliado, ya que reduce el riesgo de inflamación y de complicaciones en la piel, permitiendo una recuperación más segura.

Puesto que el peeling elimina las capas superficiales de la dermis, el procedimiento estimula la renovación celular y la formación de colágeno. Además aumenta la luminosidad, unifica el tono cutáneo, y reduce el acné.

Las fórmulas de estos productos suelen incluir activos como el ácido glicólico, el salicílico y el láctico. Si bien los tratamientos se realizan en gabinete, también pueden hacerse en casa, pues hay presentaciones en formato de lociones, tónicos y mascarillas. Eso sí, es fundamental acudir a un profesional para contar con el asesoramiento adecuado y no producir lesiones. Conviene aplicarlos por la noche y es obligatorio el uso de protector solar de amplio espectro FPS 50+ durante todo el proceso. Aquí, productos a tener en cuenta.

Como lo advierte su nombre, Glyco-A® Intense Peeling fue formulada por Isispharma para actuar durante la noche, cuando la piel se regenera. Con 25 por ciento de ácido glicólico, fue pensada para reducir arrugas, atenuar manchas y estimular la producción de colágeno, mejorando notablemente la textura y luminosidad de tu rostro. En definitiva, alisa, unifica y reafirma. Además, reduce las manchas y aclara el tono del rostro. Al contar con un pH 3,1, logra equilibrar la eficacia del tratamiento con la tolerancia de la piel. Probado bajo control dermatológico, es hipoalergénico, y no comedogénico. No contiene parabenos ni Fenoxietanol. Se recomienda utilizar evitando el contorno de ojos y espaciar las primeras aplicaciones para permitir que la dermis se acostumbre a los AHA (alfa hidroxiácidos).

La condición sine qua non del peeling es el uso de protección solar de amplio espectro. El Matte Sun Stick de Beauty of Joseon, con SPF 50+ PA+++ protege contra rayos UVB como UVA, utiliza un polvo de sílice de control de sebo para regular la producción de aceite, asegurando una mejor adherencia y un acabado mate suave. La composición no grasosa de la barra incluye extractos de artemisia capillaris, rica en vitaminas A, C, y minerales, nutre y calma la piel con un efecto refrescante. El agregado de té verde, contribuye a una textura de piel suave mientras preserva su hidratación. Práctica e higiénica, ya que no es necesario aplicarla con las manos, su presentación de tamaño compacto permite un uso conveniente en cualquier momento y lugar. No comedogénica, es apta para pieles sensibles.

Cantabria Labs presenta su Endocare Renewal Retinol Sérum (0,2%), un sérum de textura anhidra, es decir que carece de agua en su formulación. Con RetinSphere® Technology, contiene alta concentración de retinoides en microesponjas que proporcionan una retexturización y renovación epidérmica eficaz. Reduce visiblemente las líneas de expresión y las arrugas, y unifica la textura de la piel, mejorando su apariencia y luminosidad. Se aplica por la noche sobre el rostro ya limpio de forma progresiva y según la tolerancia de acuerdo al régimen de Renewal o instrucciones del profesional de la salud.