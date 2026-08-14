Un sitio con historia

Hay historias que comienzan mucho antes de que exista un nombre en una puerta. La de Olivia Resto empezó varias generaciones atrás. Valentina Sineiro nació en una familia donde la gastronomía siempre fue parte de la vida cotidiana. Su abuelo paterno, oriundo de Galicia, llegó a Uruguay con el espíritu emprendedor de los inmigrantes y fundó un hotel. Años más tarde, ese camino continuó con la apertura de otro hotel en Punta del Este, dejando una huella en la historia de la ciudad.

Su padre siguió ese legado y construyó una extensa trayectoria en la gastronomía local. Fue fundador de la recordada cafetería Il Greco, donde Valentina pasó gran parte de su infancia entre aromas de café, conversaciones de clientes y el ritmo de un salón siempre lleno de vida. También fue propietario de El Mejillón, otro clásico de la época.

Del otro lado de la familia, el amor por la cocina también estaba presente. Su madre elaboraba postres para varios restaurantes emblemáticos de Punta, entre ellos Iroco. Aunque hoy muchos de esos lugares ya no existen, fueron protagonistas de una etapa inolvidable de Valentina y por supuesto del quehacer culinario puntaesteño.

Aunque tener un restaurante propio nunca fue un sueño de infancia ni un plan de adolescencia, la vida la llevó a darse cuenta que el ejemplo familiar terminó pesando más que cualquier otro proyecto, y así fue que nació Olivia Resto.

Abrió sus puertas el 21 de diciembre de 2012, una fecha elegida por su significado especial: el cumpleaños de su padre. Más que una inauguración, fue un homenaje y una forma de agradecerle por el apoyo incondicional, por enseñarle el valor del trabajo, por transmitirle el amor a esta profesión y por inspirarla a seguir escribiendo una historia que la trascendía. Como bien dice Valentina: ”desde entonces, busco que cada plato y cada cliente que nos visita se sienta parte de esa larga historia“.

El menú de la casa no es pretencioso, ni sus propuestas intentan deslumbrar. Se trata de buena factura, hecho en casa y para todas las edades con especialidades para los más chicos. El ambiente es acogedor, y siempre está lleno, un dato no menor. Para muestra, las recetas...

Olivia Restó

Calle 21 y Rambla - Punta del Este, Maldonado.

Domingos a miércoles de 12:00 a 16:30 horas.

De jueves a sábados también de 20:00 a 23:30 horas.

Reservas: (+598) 95 888 817 Instagram

@olivia.resto