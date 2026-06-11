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El País Paula Cocina

Muslo de pollo confitado con polenta cremosa

(2 porciones)

11/06/2026, 17:10
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Pablo Rivara

2 muslos de pollo deshuesados
500 cc de aceite de oliva
1 cabeza de ajo
3 ramitas de tomillo
20 g de polenta
80 ml de leche entera
10 g de queso parmesano
10 g de manteca
6 hongos gírgolas

1. Limpiar bien los muslos de pollo y salpimentar. Ponerlos juntos (carne con carne, con la piel hacia afuera) y cubrirlos en una asadera honda con el aceite de oliva. Agregar el tomillo y la cabeza de ajo cortada al medio

2. Cocinar en horno bajo (140°C) durante 45 minutos.

3. Cuando estén cocidos escurrir el aceite y dejar enfriar.

4. Perfilar los bordes para que quede prolijo y dorar en sartén de teflón.

5. Cocinar la polenta con la leche, sal y pimienta. Agregar queso parmesano rallado y manteca.

6. Presentar el pollo bien dorado sobre la polenta.

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