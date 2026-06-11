Muslo de pollo confitado con polenta cremosa

2 muslos de pollo deshuesados

500 cc de aceite de oliva

1 cabeza de ajo

3 ramitas de tomillo

20 g de polenta

80 ml de leche entera

10 g de queso parmesano

10 g de manteca

6 hongos gírgolas

1. Limpiar bien los muslos de pollo y salpimentar. Ponerlos juntos (carne con carne, con la piel hacia afuera) y cubrirlos en una asadera honda con el aceite de oliva. Agregar el tomillo y la cabeza de ajo cortada al medio

2. Cocinar en horno bajo (140°C) durante 45 minutos.

3. Cuando estén cocidos escurrir el aceite y dejar enfriar.

4. Perfilar los bordes para que quede prolijo y dorar en sartén de teflón.

5. Cocinar la polenta con la leche, sal y pimienta. Agregar queso parmesano rallado y manteca.

6. Presentar el pollo bien dorado sobre la polenta.