Muslo de pollo confitado con polenta cremosa
(2 porciones)
2 muslos de pollo deshuesados
500 cc de aceite de oliva
1 cabeza de ajo
3 ramitas de tomillo
20 g de polenta
80 ml de leche entera
10 g de queso parmesano
10 g de manteca
6 hongos gírgolas
1. Limpiar bien los muslos de pollo y salpimentar. Ponerlos juntos (carne con carne, con la piel hacia afuera) y cubrirlos en una asadera honda con el aceite de oliva. Agregar el tomillo y la cabeza de ajo cortada al medio
2. Cocinar en horno bajo (140°C) durante 45 minutos.
3. Cuando estén cocidos escurrir el aceite y dejar enfriar.
4. Perfilar los bordes para que quede prolijo y dorar en sartén de teflón.
5. Cocinar la polenta con la leche, sal y pimienta. Agregar queso parmesano rallado y manteca.
6. Presentar el pollo bien dorado sobre la polenta.
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