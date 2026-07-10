Flan casero tradicional

Para el caramelo

200 g de azúcar

50 ml de agua (opcional)

1. Colocar el azúcar (y el agua si se desea) en una sartén o cacerola.

2. Cocinar a fuego medio sin revolver, moviendo apenas el recipiente hasta obtener un caramelo color ámbar.

3. Volcar inmediatamente sobre una flanera o molde de aproximadamente 24 cm, cubriendo la base y parte de los bordes.

Para el flan

1 litro de leche entera

8 huevos

180 g de azúcar

1 cda de esencia de vainilla

Ralladura fina de ½ limón (opcional)

1. Calentar la leche hasta que esté bien caliente, sin dejar que hierva.

2. En un bowl, mezclar los huevos con el azúcar, la vainilla y la ralladura de limón. No batir en exceso para evitar incorporar aire.

3. Añadir de a poco la leche caliente, mezclando suavemente.

4. Colar la preparación para obtener un flan bien liso.

5. Verter en la flanera caramelizada.

6. Colocar la flanera dentro de una fuente con agua caliente (baño María).

7. Cocinar en horno precalentado a 160°C durante 70 a 90 minutos, o hasta que el centro esté apenas firme.

8. Retirar del horno y dejar enfriar completamente.

9. Llevar a la heladera un mínimo de 8 horas, idealmente de un día para el otro.

10. Servir con dulce de leche y crema batida.