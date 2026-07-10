Albóndigas estofadas caseras

Para las albóndigas

1 kg de carne picada (70 por ciento vacuna y 30 por ciento cerdo)

2 huevos

120 g de pan rallado

80 ml de leche

1 cebolla chica rallada

2 dientes de ajo picados

30 g de queso parmesano rallado

2 cdas de perejil picado

1 cdita de orégano

Sal y pimienta negra

Nuez moscada (una pizca)

Harina, cantidad necesaria para rebozar

Aceite de oliva

Para el estofado

2 cebollas grandes en pluma

1 zanahoria en cubitos pequeños

1 rama de apio picada

3 dientes de ajo picados

150 ml de vino tinto

700 g de tomate triturado

2 cdas de extracto de tomate

500 ml de caldo de carne

2 hojas de laurel

1 cdita de pimentón dulce

1 cdita de orégano

1 ramita de tomillo (opcional)

Sal y pimienta

Aceite de oliva

1. Mezclar la carne con la cebolla rallada, el ajo, los huevos, el pan rallado previamente humedecido con la leche, el parmesano, el perejil, el orégano, la nuez moscada, sal y pimienta.

2. Amasar apenas hasta integrar. No trabajar demasiado la mezcla para que las albóndigas queden tiernas.

3. Formar albóndigas de unos 50 g cada una y pasarlas apenas por harina.

4. En una cacerola amplia con aceite de oliva, dorarlas de todos sus lados. No es necesario cocinarlas por completo. Retirar y reservar.

5. En la misma olla rehogar la cebolla, la zanahoria y el apio durante 10 minutos. Agregar el ajo y cocinar un minuto más.

6. Incorporar el extracto de tomate y cocinar dos minutos para concentrar el sabor.

7. Desglasar con el vino tinto y dejar reducir hasta que se evapore el alcohol.

8. Agregar el tomate triturado, el caldo, el laurel, el pimentón, el orégano y el tomillo. Cocinar a fuego bajo durante 20 minutos.

9. Incorporar nuevamente las albóndigas y cocinar lentamente entre 35 y 40 minutos, con la olla semi tapada, hasta que estén muy tiernas y la salsa haya espesado.

10. Rectificar la sal y la pimienta antes de servir.