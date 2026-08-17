Una exhibición en Taipéi.

KUO SZUMIN: Poemas escultóricos. Galería Tina Keng.

Entre la escultura y la arquitectura, la artista taiwanesa Kuo Szumin (1964) construye un lenguaje de líneas precisas, planos geométricos y vacíos cuidadosamente calculados. Realizadas principalmente en hierro y acero inoxidable, las obras reunidas cambian según la luz, las sombras y el recorrido del espectador, transformando cada pieza en una experiencia espacial. Una exhibición en la que la materia no solo ocupa el espacio, sino que también lo divide, lo enmarca y lo convierte en parte esencial de la obra.

» Hasta el 19 de setiembre. tinakenggallery.com/en