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El País Paula Agenda Viajera

The antwerp six

Fashion Museum Antwerp

Clara Avellino
12/06/2026, 04:13
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El MoMu en Bélgica exhibe la primera gran muestra dedicada a la agrupación conocida como Los Seis de Amberes. Un grupo de seis diseñadores: Dirk Bikkembergs, Ann Demeulemeester, Walter Van Beirendonck, Dries Van Noten, Dirk Van Saene y Marina Yee, que redefinieron el lenguaje de la moda contemporánea. Con una trayectoria compartida que comenzó en el departamento de moda de la Real Academia de Bellas Artes de Amberes y culminó en una presentación internacional en 1986, cuando presentaron sus colecciones en el British Designer Show de Londres. Cuatro décadas después, la exposición revisa su legado individual y colectivo.

» Hasta el 17 de enero de 2027. momu.be/en

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