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El País Paula Agenda Viajera

Paint! Pattern! Print! en el Fashion and Textile Museum de Londres.

Clara Avellino
17/08/2026, 11:49
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Las hermanas Susan Collier (1938–2011) y Sarah Campbell (nacida en 1946), fueron pioneras al convertir su pintura en atrevidos diseños textiles, tanto para la moda del vestir, como para artículos del hogar. Esta muestra hace gala de su trayectoria creativa de más de cincuenta años, con una selección de obras de archivo que revela todo el proceso de su trabajo, desde las primeras pinceladas hasta las más cercanas, concebidas para grandes firmas como Liberty London, Yves Saint Laurent o Marks & Spencer.

» Hasta el 13 de setiembre. fashiontextilemuseum.org

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