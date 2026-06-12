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El País Paula Agenda Viajera

¡Nuevo! Museo de exploración

Washington D.C.

Clara Avellino
12/06/2026, 04:23
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Creado por National Geographic el Museum of Exploration, abrirá sus puertas oficialmente el 26 de junio y está ubicado en la sede mundial de la National Geographic Society en Washington, Estados Unidos. Este recinto está dedicado a inspirar al explorador que cada uno lleva dentro con una colección sin precedentes de fotografías icónicas, un archivo de todas sus revistas, exposiciones audiovisuales interactivas y educativas, y hasta experiencias nocturnas, todo bajo un mismo techo. También incluye un mercado gastronómico internacional que ofrece platos auténticos de diferentes partes del mundo con el fin de promover la curiosidad y culinaria de inspiración global.

» moe.nationalgeographic.org/es

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