¡Nuevo! Museo de exploración
Washington D.C.
Creado por National Geographic el Museum of Exploration, abrirá sus puertas oficialmente el 26 de junio y está ubicado en la sede mundial de la National Geographic Society en Washington, Estados Unidos. Este recinto está dedicado a inspirar al explorador que cada uno lleva dentro con una colección sin precedentes de fotografías icónicas, un archivo de todas sus revistas, exposiciones audiovisuales interactivas y educativas, y hasta experiencias nocturnas, todo bajo un mismo techo. También incluye un mercado gastronómico internacional que ofrece platos auténticos de diferentes partes del mundo con el fin de promover la curiosidad y culinaria de inspiración global.
» moe.nationalgeographic.org/es
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