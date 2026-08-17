Nam June Paik expone en Tokio

El Museo Watari-Um de Arte Contemporáneo en Japón, presenta una gran exposición retrospectiva en conmemoración a la obra de Nam June Paik (1932–2006), considerado el padre del videoarte, Nam June Paik: 20th anniversary of his passing. La retrospectiva logra recuperar obras que recurren a las mismas tecnologías que las sustentaron, como proyectores y televisores de tubos, con el fin de reproducirlas allí, en su modo más analógico. A la vez, en el segundo piso del museo, se puede visitar la obra Forest of Cage, Revelation of the Forest (1993) del mismo artista, donde plantas naturales conviven con 23 pantallas de video. La misma fue creada originalmente para el espacio de Watarium, cuando el recinto aún estaba en sus inicios. Desde entonces se la conoce popularmente como Jugemu.

» Hasta el 23 de noviembre. watarium.co.jp/en