Iris van Herpen. Esculpting the senses.

La diseñadora de moda más vanguardista de su generación abre las puertas de esta exposición Esculpiendo los Sentidos donde se exponen más de 140 piezas de alta costura dominadas por el uso de nuevas tecnologías y la artesanía tradicional. Una puesta que explora el lugar del cuerpo en el espacio y su relación con la ropa y su entorno. Las prendas no solo se exponen junto a obras de arte y piezas de diseño contemporáneos, que dialogan con los diseños de Van Herpen, sino que también influyen profundamente en su proceso creativo. Materiales de archivo únicos y una banda sonora del compositor Salvador Breed enriquecen esta experiencia interdisciplinaria y multisensorial.

» Hasta el 6 de diciembre. brooklynmuseum.org