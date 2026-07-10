El arte de Urs Fisher en Atenas
Por primera vez en la capital griega, el artista plástico Urs Fischer (Zurich, 1973), expone una muestra que busca fusionar lo real con lo imaginario. Esto lo logra a través de una serie de paisajes que representan la experiencia de desplazarse a gran velocidad por un entorno metropolitano saturado de elementos gráficos, rostros y volúmenes. En sus obras, Fischer aplica y maneja diversas técnicas y materiales, generando una estética de collage, ya que superpone fotografías alteradas que representan la saturación sensorial de las grandes urbes.
» Hasta el 12 de setiembre. gagosian.com
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