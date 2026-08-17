Aurèlia Muñoz, en el Museo Reina Sofía.

Se trata de un recorrido integral por la obra de Aurèlia Muñoz (Barcelona, 1926-2011), figura del arte textil contemporáneo, vinculada en sus inicios a movimientos como la Nouvelle tapisserie y a la Escuela Catalana del Tapiz. Con más de 150 obras reunidas, la muestra se convierte en la más completa, dedicada a la artista. Entre bordados, macramés monumentales, dibujos y esculturas, su obra revela cómo transformó técnicas artesanales en un lenguaje propio de sorprendente modernidad. El recorrido invita a redescubrir a esta creadora catalana, visionaria, cuya obra dialoga con la naturaleza, el cuerpo y el espacio, desdibujando las fronteras entre arte, diseño y artesanía.

» Hasta el 7 de setiembre. museoreinasofia.es