Volvió el líder de la milla, volvió al podio Si Señor y reclama su cetro

Super Cat, Fitzgerald y Steen. ¿Por qué abrimos la nota con esos nombres?, porque ellos son los únicos milleros que durante este siglo ganaron más clásicos que Si Señor en Maroñas.

El defensor de los añejos colores del stud Los Dos alcanzó su noveno clásico en Maroñas, se metió entre los 20 ejemplares con mas triunfo a este nivel en este siglo y entre los especialistas en la media distancia solo los tres nombrados al inicio ganaron más. Además, el hijo de Señor Candy lo logró en solo 19 carreras. Lleva en total 10 triunfos y entonces su efectividad supera el 50%, algo siempre muy destacable.

Para Si Señor este triunfo fue la recuperación, porque venía de dos derrotas. La primera muy dolorosa, al caer en el disco el 6 de enero ante Herr Kitten cuando buscaba su segundo Piñeyrúa consecutivo. La otra hace un mes y medio cuando fue escolta de Quehaces Tri Tri en pálida muestra. En la tarde del domingo buscaba el retorno al podio y lo hacía ante un muy buen lote en el que estaba su verdugo en la última carrera.

La carrera se planteo con Contigonoes y Campeon Avenue peleando por la punta. Si Señor venía tercero y cerca en un lote compacto. En el codo domino el Sloane Avenue y el favorito se puso escolta a un cuerpo, en la recta comenzó a descontar paulatinamente cundo Vagner Leal le dio riendas salió disparado rumbo al disco con una acción propia de sus mejores tardes. Cruzó el disco con 3 1/2 cuerpos sobre Campeon Avenue de enorme carrera, tercero fue Turbo Ship con a cuatro cuerpos del escolta mientras que muy lejos el enemigo Quehacs Tri Tri cerraba el marcador rentado.

El criado en el haras La Concordia sumó llegó a 10 triunfos, recuperó su sitial al tope de los milleros y dejó atrás un pequeño bajón. Es un millero de nota y sus números hablan por si solos. Y todavía a los cuatro años tiene mucho mas por delante.