Un segundo semestre que inicia y atrae por la triple corona y los largometrajes con vista de viaje

Con el cierre del primer semestre, con los nombres de los baby cracks sobre la mesa y con la estadística de jockeys al rojo vivo, la segunda parte del año tiene atracciones varias no solo en Maroñas, también en el hipódromo Las Piedras.

El Producción Nacional y Ensayo serán los preámbulos a las dos Pollas que dan inicio a la Triple Corona en el Jerárquico, no sería nada descabellado que los baby cracks Sweet Feel y Es Patriarca figuren anotados como para defender el uno del ranking y quedar prontos para el 6 de setiembre cuando se corran las dos primeras gemas de la Triple Corona. De no anotar, ambos estarían sin la de colores durante dos meses, sus conexiones decidirán.

Ignacio Sánchez

Los que fueron parte, de ambos Criterium como así los Juvenile de Campeones de Las Piedras buscarán el 26 de este mes en los clásicos de kilómetro y medio ganarse una gatera en cada una de las Pollas.

Y en esa fecha se une el Presidente de la República para que se conforme una reunión como la de los Criterium en donde el promedio por carrera fue un éxito que sumó el cierre de Fortuna en carrera con una trifecta con un pozo de un millón de pesos algo que se repetirá el primer domingo del noveno mes del año.

Y no solo los de la generación 2023 darán emoción en esas carreras, los mayores en carreras de largo aliento buscarán en pruebas de grama buscar buenos resultados a fin de que sus conexiones comiencen a resolver cruzar el charco en la gran jornada del Carlos Pellegrini del sábado 12 de diciembre donde tampoco se descarta que también alguna viaje para disputar la Copa de Plata en el magnífico escenario de San Isidro.

En arena y en todas las distancias, el segundo semestre marca la preparación para los cuatro grandes premios del 6 de enero.

La baja de la retención a ganador suma adeptos, en julio continúa en los dos hipódromos, los dividendos de los grandes favoritos marcan el acierto.

A nivel de profesionales la estadística de jinetes marcará en los últimos seis meses del año lucha palmo a palmo, hoy entre Pablo Rodríguez, el líder y Vagner Leal el escolta, vale no descartar a Jose Da Silva que viene en persecución.

De cierre un saludo y respeto a la familia Belela, se le extrañara a “Quito”.