Tras el Asamblea cambiamos de pista y distancia, el Romantico es la base de la jornada del domingo

Se han conformado un total de 18 carreras a partir de 269 inscriptos en Maroñas para viernes y domingo mientras que en Las Piedras se conformaron 11 carreras a partir de 167 inscriptos que se disputarán el día sábado. No hay carrera preferencial.

A nivel del sistema integrado nacional del turf el coqueto escenario hípico de Rocha es anfitrión de once competencias con especiales incluidos el domingo en la previa de Maroñas que ofrece diez carreras que incluye el clásico Romántico, listado sobre once cuadras, y ocupa el sexto lugar de la jornada. El handicap especial Panamá que tiene un recorrido de 2000 metros está ubicado en el segundo lugar del programa.

Como es habitual la embajadora de Panamá, María Gabriela Méndez, dirá presente en nuestro principal escenario con su comitiva para presenciar la carrera.

En la jornada de viernes Maroñas ofrece ocho carreras todas ellas condicionales.

El Panamá registró ocho anotaciones, va sobre grama y desde flanco interno larga Don Tranquillo (61), a su lado Temple de Acero (50) luego hacia la calle Shaw van Now is Good (56), Que Guapo (61), Joy From Eden (57), Posible Sueño (59), San Andres (55,5) y por fuera el veterano Marino Afortunado que con sus nueve años viaja del pedrense en busca de nueva victoria. Los kilos equiparan las chances, la semana viene con lluvia por ende se espera una cancha pesada en el verde.

Darwin Borrelli

El Romántico tuvo escasa anotación ya que son sólo cinco los que alistarán en gateras apostadas en los mil cien. Por andarivel interno va el ganador del pasado Gran Premio Maroñas, Comandante Rapha, hacia afuera van el campeón Storm Summer, el siete años Leopard, el joven Ramirito -que viene de derrotar a los mayores y que a esta altura del año recibe seis kilos de sus cuatro rivales- cerrando filas Hulkemberg.

En la jornada de hoy se firman las montas y se conforman los horarios de cada una de las cuatro reuniones más la reunión de Melo que reabrió llamados.

Del Pablo Falero al Manuel Quintela G3

El año pasado en la misma reunión Ave Royale había triunfado en el clásico Pablo Falero sobre 1600 para luego disputar la Polla de Potrillos en donde no cumplió una buena actuación largando desde andarivel uno. Tras ello el descendiente de Sloane Avenue corrió un especial y fue 8° en la milla de Reyes en arena. Se llevó el Anaya en grama, fue segundo en el clasificatorio del pasado Latino a medio largo de Galikovic, de regreso a la arena ganó el Municipal sobre milla y media en arena, escolta de Native Extreme en el Las Piedras para regresar a donde mejor se desempeña, pista verde. Ganó de excelente forma el Quintela y demostrando versatilidad con dos socios de diez, Emanuel y Anibal.

Estefanía Leal

Un promedio excelente de fin de semana

El fin de semana marcó un excelente promedio de apuestas por carrera en las cuatro reuniones disputadas. En Las Piedras el viernes se jugaron 631 mil pesos por carrera, el mejor promedio del año en el canario. En la sabatina en Maroñas fue también el mejor del año con 783 mil por competencia mientras que el domingo entró en el top cinco del año con 952 mil de apuesta por carrera. El San Félix trepó en la sabatina a 227 mil.

La Asesora toma formas con las distancias

Está instaurado en el ambiente hípico el cambio de distancias de varios clásicos para 2027. La Comisión Asesora en donde están todas las fuerzas vivas del turf tienen reunión pactada para la semana que viene. Con carta incluida, el petitorio viaja a dos comités de la OSAF para su aprobación y luego a IRPAC en octubre. De cambiar en 2027 varios clásicos las vías de clasificación de 2026 en algún caso deberían también de cambiar.

Un marcador con tres entre las primeras cuatro

Después de incursiones en la de condición, Blue Paradise salió de perdedora en el clásico Marsiglia derrotando a Ur Glamurous llegando cuarta la también perdedora Torvaldsson, pupilas de Santesteban. Fue 1/2/4.

Helen Bentancor

Se dividen entre la Polla y el Criadores Nacionales

Tras su imposición en el Criterium, el líder Es Patriarca levantó en el Ensayo y se prepara para el primer eslabón de la triple corona mientras que su compañero de colores, International Star, viaja al Criadores Nacionales.

El haras Cuatro Cabezas remata el 12/08

Buenos fines de semanas marcaron al Haras Cuatro Cabezas que prepara un remate de yeguas madres y destetes para el próximo miércoles 12 de agosto de forma virtual a partir de las 19:00 horas.