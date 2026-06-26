Sorpresas, carreras y pozos se preparan en Maroñas para el festejo de los 23 años de la reapertura

Pablo Stradiotich, Director de Codere, adelantó importantes novedades y una tiene que ver con la jornada del domingo en Maroñas: “Vamos a tener actividades para todo público como una obra de teatro para chicos”, afirmó en diálogo con Ovación.

“Como siempre, estamos tratando de buscar esta experiencia para las familias más todo lo que nos acostumbra, tema de alimentos y bebidas, foodtrucks, sorteos de camisetas con todo el entorno del Mundial y esperemos tener mucho público. En una reunión como siempre nos caracteriza, con un festejo de reapertura distinto porque no va a haber torta, pero van a tener otros atractivos para toda la gente. Decidimos en el tema alimentos y bebidas, más allá de que también va a haber una nueva carta, hacer un descuento de un 30% para todos los consumos de alimentos y bebidas. Me parece que esto donde apuntamos en el plan de trabajo es mejorar la experiencia de atención al cliente”, agregó.

Por otra parte, Stradiotich remarcó: “Tenemos como dos pilares importantes, uno lo que comenté anteriormente, que es la experiencia del cliente y no queremos descuidar eso porque me parece que cuando apuntamos a mejorar lo presencial en el hipódromo estamos hablando de esto, el descuento de alimentos y bebidas, impulsamos iniciativas como tema de la baja en las retenciones, como veníamos haciendo en la Rueda de la Fortuna y que después convertimos en Fortuna en Carrera, que dicho sea de paso se va a poner en juego en la undécima carrera con más de 400 mil pesos el domingo, que es el día del aniversario y que seguramente eso va a forzar a un volumen de apuesta importante que pueda llegar al millón en esas apuestas”.

“No queremos descuidar tampoco lo que va a fortalecer mucho el día a día y todas estas reuniones que son las apuestas que vienen del exterior”, enfatizó para luego continuar: “Se empieza a ver que nos están mirando con muy buenos ojos, me parece que el producto gusta, baja en las retenciones y una pizarra más aggiornada al público del exterior y también me parece que eso es muy positivo. Pero vuelvo a repetir, tenemos que trabajar en dos pilares, no descuidar y seguir potenciando la experiencia del cliente para conseguir más visitas, y no descuidar las apuestas del exterior, que también eso genera un volumen importante”.

Volviendo a lo local, expresó: “Estamos trabajando mucho con propietarios para llevar más gente con ese cambio que hay con el tema de las entradas y Salón Paddock, estamos teniendo muchas reuniones de trabajo y la verdad que muy bien en lo cual estamos escuchando todas las necesidades. Muchas de las propuestas que hacemos también vienen por sugerencias. Estamos trabajando en un espacio para propietarios, para que puedan ir las familias, cuando hablamos del tema de las entradas o la flexibilidad de las entradas. Fue también un pedido de ellos y nosotros accedimos, pero creo que estamos en un muy buen diálogo y eso me parece que es una fortaleza porque si todos queremos al hipódromo y todos queremos sacarlo adelante, me parece que eso es lo mejor para todos”, indicó.

Durante este periodo se dieron dos picos muy altos de promedio por carrera y consultado sobre si eso ayuda a que se apueste más en Maroñas, afirmó: “Empezamos con la Rueda de la Fortuna, se hacían dos Ruedas de la Fortuna y tres, dependiendo, sábado dos y domingo tres y ahí se empezaban a ver indicadores que a la gente le gustaba, en la pizarra se veía algo diferente. Por lo tanto eso nos llevó cuatro meses, en Las Piedras también hay mensajes positivos. Creo que eso tiene que seguir creciendo y somos unos convencidos de que la compañía quiere desafiar todas estas cuestiones, por lo tanto, avanzamos con la misma iniciativa que teníamos en ambos hipódromos, ahora lo pusimos con el mes aniversario, seguramente la idea es que siga dando estos mensajes positivos, pero la verdad que estamos muy conformes y en este plan de trabajo que decíamos estamos desafiando y saliendo del status quo y pensando nuevas cosas”.

Stradiotich también se refirió al equipo de trabajo con el que se cuenta y afirmó: “Es un equipo sólido, desde carreras, servicio veterinario, apuestas, la verdad que estoy muy conforme queremos mejorar la experiencia, escuchar al cliente y en definitiva, realizar cambios de lo que el cliente espera. Hay muchas cosas todavía en las que tenemos que seguir avanzando pero me parece que hay un buen diálogo como. Nosotros estamos muy conformes y me parece que van a venir más cosas también. Cerramos un primer semestre de muy buena manera y ya se viene el desafío de la triple corona, ya estoy pensando en el próximo Ramírez porque son estos grandes eventos los que nos llenan de orgullo, no hay que descuidar las reuniones de todos los fines de semana, pero claramente estos eventos nos hacen pensar fuera de la caja y obviamente la triple corona como el próximo Ramírez, que cuando uno quiera acordarse lo tenés ahí a la vuelta de la esquina, la verdad que nos encanta y vienen sorpresas, por que no traer otros jockeys a la jornada del Ramírez” acotó el Director de Codere.