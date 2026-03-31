¿Será el año que termina una era? La estadistica de jockeys tiene a Pablo Rodríguez en la cima

Desde hace 11 años, la estadística de jockeys en Maroñas ha sido territorio dominado por solo dos nombres: Héctor Lazo y Luis Cáceres. Esta vez, y por primera vez en todo ese tiempo, el panorama podría cambiar. Aún es temprano, pero con el 25% del año ya recorrido, es momento de un primer balance de lo que viene dejando la temporada en nuestro máximo escenario. Cáceres se impuso de forma consecutiva entre 2015 y 2017; Lazo tomó la posta en 2018 y, desde allí, hilvanó siete estadísticas consecutivas, una racha histórica que se cortó el año pasado, cuando el salteño volvió a lo más alto. Así, entre ambos completaron 11 temporadas seguidas de dominio absoluto.

Por supuesto, los dos mantienen intactas sus chances de pelear arriba, pero ninguno ha tenido un gran inicio. Ese contexto abre la puerta a otros nombres que sueñan con su primer título anual en Maroñas. Uno de ellos es Pablo Rodríguez, quien tiene como gran objetivo profesional conquistar la estadística capitalina. Amplio dominador en Las Piedras, ya ganó dos Ramírez y dos Nacionales, pero ese logro aún le es esquivo. El año pasado partía como candidato, pero una lesión lo dejó fuera de carrera. En este 2026 comenzó de forma inmejorable: sumó 30 triunfos en tres meses y lidera la tabla. En las últimas semanas, sin embargo, la ventaja se redujo. Era algo esperable: sostenía un 35% de efectividad, hoy aún mantiene un notable 28,57%, pero las distancias se acortaron.

Sus principales perseguidores son los brasileños Vagner Leal y José da Silva, con 22 y 21 victorias respectivamente. Ambos pelearon hasta el último fin de semana de 2025 con Cáceres, aunque terminaron cediendo ante el uruguayo. Desde su llegada al país han sido protagonistas constantes: llevan cuatro temporadas consecutivas dentro del top 5 y ya saben lo que es ser escoltas. Da Silva, además, presenta un punto altísimo: suma siete clásicos en la temporada, un registro que hoy no tiene comparación.

¿Y dónde están Lazo y Cáceres? El primero, que se perdió un mes por lesión, acumula 11 triunfos y comparte el sexto lugar. Cáceres, en tanto, registra ocho victorias, las mismas que había conseguido en aquel inolvidable último fin de semana del año pasado. Aquellas ocho en dos días contrastan con las ocho en tres meses de este inicio, lo que lo ubica en el 12° puesto, en una estadística que ya tiene a 11 jockeys con al menos 10 triunfos.