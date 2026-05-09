La Asociación de Propietarios de sangre pura de carrera y HRU avanzan en buenos proyectos

Disco y foto para Sasnal en el Carlos Rodríguez Larreta.

En una jornada inhóspita, con lluvia, viento y frío, el hipódromo Las Piedras volvió a entregar jornada de carreras en una cancha fangosa en donde se disputaron 11 competencias siendo el Arquitecto Carlos Rodríguez Larreta la prueba central de la misma y que tuvo al candidato de la casa Sasnal como el triunfador de la carrera que se disputó sobre 13 cuadras.

Desde hace un tiempo a esta parte, las conexiones de las sedas Yerbal le ponen el ojo principalmente a caballos en training y es reiterativo que los mismos le brinden alegrías.

Maroñas

Sasnal en su primera campaña corrió con los colores del Red Rafa logrando un triunfo en sus primeras siete salidas a pista incluyendo el clásico Ensayo donde fue NP. Tras ello pasó a manos de Germán González a Las Piedras en donde hasta la fecha ocho disputadas más en el Jerárquico donde sumó otro podio, ocho en Las Piedras donde logró tres victorias, esta última de corte preferencial y ocupó cuatro veces semáforo en el Irineo Leguisamo de Florida lo cual demuestra una buena campaña tras la compra en octubre de 2024.

Para esta oportunidad con 56 kilos, bien ubicado en el sistema de handicap y conducido por Pablo Rodríguez el hijo de Alpha vino siempre en puestos de vanguardia sin dejar a los punteros tomar vuelo y cuidando a los rivales.

Cuando enfocaron a la corta recta canaria Sasnal dominó a los punteros y tras reducirlos tuvo fuerzas suficientes para soportar la carga del bueno de Banderazo que buscó con el Pelado Piriz plantearle lucha pero sin éxito ya que el del “yerbal” había tomado suficientes ventajas para llegar a la sentencia con dos cuerpos de ventaja por sobre Banderazo. Llegó tercero a dos largos y medio Orson Wells cerrando el semáforo Inter Watch y Troienne.

El ganador recorrió las 13 cuadras en muy buenos 1’ 19”82 en pista totalmente abnegada para alegría de las huestes Yerbal que se sacaron la foto.

Buenas nuevas de Propietarios con HRU

La Asociación de Propietarios con el trabajo iniciado con HRU alcanzó importantes mejoras en el convenio de beneficios vigente para sus socios que podrán administrar el uso de sus entradas de forma flexible durante el año, pudiendo utilizarlas con mayor libertad según sus preferencias y necesidades. Se mantendrá un limite especial para las grandes jornadas como Ramírez, Triple Corona, Campeones.

Se reconoció la posibilidad de utilizar el espacio Paddock, de esta forma, los socios e invitados que ingresen al hipódromo podrán tener un espacio con mesas, sillas y acceso a los servicios gastronómicos, consolidándose como punto de encuentro e identidad para la comunidad de propietarios.

Se esta trabajando en el acondicionamiento e implementación operativa de estas medidas, para la entrada en vigencia y sus modalidades de funcionamiento.

Copia de la Asociación enviada a la prensa

El 18 de mayo marca la agenda canaria y el éxito

Cada 18 de mayo, desde los inicios de Las Piedras es sinónimo de fiesta, desde su última reapertura con el Gran Premio Batalla de Las Piedras junto al OSAF para ellas, el Ubaldo Sere, otrora el Ramírez canario, y el Reapertura para los ligeros.

Para este año se aguarda nuevamente la presencia del Presidente de la República Yamandú Orsi que tras el desfile en la ciudad canaria asistirá al clásico Batalla. Además se anuncia un show de Mariano Bermúdez, espacio para niños con inflables y toro mecánico, regalo de dulces para los presentes y un sorteo para jugar con el panel por premios y vales de apuestas y más sorpresas.

