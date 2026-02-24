La actividad hípica se desarrollará en cuatro hipódromos el próximo fin de semana

Con 53 carreras se compone el fin de semana que inicia con 10 competencias en el Parque Irineo Leguisamo de Florida el jueves, Las Piedras con el Preferencial Club Solis sobre 11 cuadras organiza 10 contiendas de viernes. La sabatina inicia en el San Félix de Paysandú con ocho carreras que tiene de base el cierre del Iniciación sobre 700 metros, cierra Maroñas con 11.

Maroñas entrega 14 pruebas y en sexto lugar se corre el handicap especial Frank Hughes que tiene una extensión de 18 cuadras y prometen darle emoción Running Gun, Quixote, Sherif Dillon, Campeon Avenue, Alcompadre, Osmidas, Noche Oscura, Tropik Touch largando por flanco externo Pagliuca.

Hoy se firman montas y se confirman horarios de cada uno de los programas.

Campeones con la cuarta cuota de los 2023

La cuarta cuota correspondiente a la Generación 2023, vence el sábado 28 de febrero, el costo de la misma asciende a la suma de 80 dólares por producto. El único lugar de pago es Red Pagos, en cualquier agencia del país.

El Latino tiene fecha y hora de la conferencia de prensa

El Quintela confirma a nuestro representante

La Conferencia de Prensa oficial del Gran Premio Latinoamericano tendrá lugar el día sábado 25 de abril de 13:30 a 14:30 hs en la sede del Hipódromo de Monterrico. La carrera se disputa sobre 2000 metros el domingo 26 en pista de grama.

El representante de Maroñas sale del clásico Manuel Quintela a disputarse el próximo 8 de marzo sobre verde y 2100 metros en donde se anuncia que serán de la partida más de una docena de participantes con varios cambios de monta y con ejemplares que aún no tienen jockey confirmado.

Hector Lazo y Master of Puppets, Luis Caceres y Olimpo MT, Vagner Leal y Posible Sueño, Fabio Guedes y Basil - Clasico Manuel Quintela, 8 carrera de caballos en el Hipodromo de Maroñas de Montevideo, turf, ND 20240204, foto Francisco Flores - Archivo El Pais Francisco Flores/Archivo El Pais

Perú tiene sus nominados

Puppi’s Husband hijo de Fortify (USA) y Día Feliz (ARG) del stud Jet Set el ganador de la carrera clasificatoria, quedando en segundo lugar Khamal hijo de Mendelssohn (USA) y Divine Melody (USA) son los nominados para el Latino 2026 copa Cygames en Monterrico.

Cambio en Argentina

El Jockey Club Argentino/Hipódromo de San Isidro ha resuelto nominar como su representante a Thor Medina en reemplazo de Full Keynote para competir en el Gran Premio Latinoamericano (G1) a disputarse el próximo 26 de abril en el Hipódromo de Monterrico, Lima, Perú.

Prontos los preinscriptos

El stud Jet Set de Perú copó la banca de pre inscriptos para el Latinoamericano. Figuran en la nómina Boudica, Manyuz, Padre Roberto, Radoslav, Rodrigo y Super Corinto mientras que el Doña Licha se anotó con Happy Man y el stud El herraje a Suntory. El mes próximo se confirma.