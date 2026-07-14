Fin de semana de 3 reuniones en Las Piedras, el San Félix y Maroñas que cierra con el Pastor Victorica

Maroñas completó un total de 14 carreras a partir de 197 inscriptos para la reunión de domingo mientras Las Piedras para su jornada de viernes llenó para 11 carreras a partir de 165 inscriptos.

La sabatina - 18 de julio - se muda como todos los años al San Félix de Paysandú que armó un programa con un total de 12 competencias.

En Las Piedras se corren todas las pruebas de condición mientras que en el Jerárquico se disputa el handicap especial Pastor Victorica y va en pista de arena con una milla de recorrido. Anotaron Osmidas (59,5), La Fiera (50), Marino Afortunado (55), Ilustre y Burrero (50), Siempre Happy (52), Save the King (57,5) cerrando listado Latte Macchiato (63,5). Hoy se firman montas y confirman horarios.

Cristian Moreno llegó a 50 y se recibió de jockey profesional

Con sus dos triunfos en Maroñas el pasado domingo Cristian Moreno, tras año y medio oficiando de aprendiz, se recibió de jockey profesional. Moreno corrió en este lapso 531 competencias con un clásico incluido y además se hizo con un 13% de efectividad.

En la estadística Pablo Rodríguez sigue con ventajas

1° Pablo Rodríguez 58

2° Vagner Leal 53

3° Jose L. Da Silva 43

4° Waldemar Maciel 36

5° Héctor F. Lazo 32

6° Cristian Moreno 29

7° Javier E. Pérez 23

8° Yair E. Pereira 22

8° Diogo N. González 22

10° Luis A. Cáceres 21

Pablo Rodriguez - Premio Handicap Especial Socorro, 9 carrera de caballos en el Hipodromo de Maroñas de Montevideo, turf, ND 20241013, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Apuesta promedio continua con buen número

La apuesta promedio en Maroñas se mantiene en alza. La sabatina con 649 mil pesos es el mejor registro del año para Maroñas en una jornada de sábado mientras que el domingo, aunque bajó de los 900 mil se apostó promedio 867 mil por carrera que no deja de ser muy bueno.

Los bonos serán de buen recibo

Los estudios por parte del comité fiscalizador de la carta clásica de Maroñas trató varios puntos y uno de ellos puede ser relevante desde el próximo año y es el bono que se le puede entregar al propietario ganador de lo que pasaría a ser una clasificatoria para clásicos de grupo en Palermo y San Isidro.

Los grandes premios Argentina (2000 en arena), Criadores (2000 en arena clasificatorio a la Breeders Distaff) que se corren en Palermo en mayo y la Copa de Plata (2000 en grama) y el Pellegrini (2400 en verde con pase a la Breeders) de San Isidro en diciembre, son las carreras elegidas.

De confirmarse todos los puntos entran en vigencia en 2027.