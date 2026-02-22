El Juana Mautone de Cousiño va sobre el kilómetro y es base de la jornada en Maroñas

Con cinco féminas en gateras se disputa hoy a las 16:10 hs en Maroñas el clásico Juana Mautone de Cousiño sobre 1000 metros recordando las sedas del stud Atahualpa que supieron de ganar clásicos de elite en Maroñas hace mas de medio siglo.

Y es la estelar una carrera sumamente pareja con dos yeguas que se destacan por su campaña, la baby crack de la pasada temporada Grandinata que vuelve a disputar pruebas de corte mayor de corto recorrido tras obtener una sobre doce cuadras y una especialista en estos tiros Peligrosa que tuvo doble cambio de jinete en la última semana ya que Waldemar Maciel, jinete oficial de las dos optó por conducir a la pupila de Sergio Dorneles mientras que a la del Antonella hasta el martes la conducía Héctor Lazo, tras el traspié del oriundo de Villa del Carmen finalmente será Luis Cáceres el encargado de guiarla y que ya la subió a la pupila de Vergara durante los últimos días de trabajo en las mañanas.

Fue Grandinata la baby crack de las nacidas en 2022, la defensora de las sedas Cabaña El Indio dominó en cuanto prueba disputó a los dos años logrando la corona en el Crriterium del pasado año cuando destrozó a sus rivales por varios cuerpos. Luego siguió en el Producción Nacional para luego ceder en Polla no disputó el Selección, se quedó en tiros intermedios para ser segunda de Namate India en el Jorge Pacheco.

Se fue de descanso para regresar con triunfo en el José Serrato sobre grama hace mes y medio, baja al kilómetro sus conexiones confían en la hija de Trinniberg que se postula a nuevo podio estelar, lleva el voto de la página.

Es peligrosa y mas que enemiga la zaina del Antonella que viene de correr de muy buena forma el Gran Premio Maroñas del pasado 6 de enero en donde llegó en tercer lugar a cuatro largos y medio del ganador.

Peligrosa es experiente en este tipo de pruebas, gusta de cortometrajes en donde últimamente no se a topado con la victoria pero en todas corre mas que bien. Si Grandinata no se encuentra a sus anchas en el kilómetro es la de Vergara la gran postulante a la chapa mas alta del semáforo.

Hermosa Pinga es una verdadera pinga y en este tiro se puede constituir en una “pesadilla” para candidata y enemiga, tanto Golden Candy como Divine Action no son actrices de reparto, bien pueden dar un susto a las otras tres.

Cocoliche ganó en Melo el Presidente de la República

Con una muy buena conducción de la jocketta Angela Otonelli el tres años Cocoliche luciendo los colores del Échate a Correr se adjudicó por un campo el Prefrencial Presidente de la República prueba central de la jornada hípica sabatina en el hipódromo de Melo. El hijo de Comical fue a buscar la carrera en plena recta opuesta momento en que dominaban la prueba Steinbruch Machu y Cabeza Branca, al girar la última curva Angela puso a correr al suyo para tomar varios cuerpos de ventaja y llevarse la prueba de 2800 metros.

Héctor Lazo tiene para dos semanas

Después de cerrar su capítulo con Phillipson y reintegrarse a Maroñas el jinete de Villa de Carmen tuvo una caída en los vareos que lo tendrá hasta el 3 de marzo fuera de pistas. Pronta recuperación para el correcto jinete.

Ese mismo martes 3 de marzo Lazo tiene chequeo médico y depende de que le den el alta o no. Queda al momento sin monta Olympic Olympic en el clásico Quintela, recién sobre esa fecha se sabrá quién se apilará en él mientras que Dua Lipa que tomará parte del MEF - DGC espera por la recuperación del correcto jinete.