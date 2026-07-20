El Hipódromo Nacional de Maroñas incorpora jornadas de carreras en nuevos días de la semana

En el marco de la búsqueda constante de acciones que permitan mejorar el desarrollo de la actividad hípica, el Hipódromo de Maroñas llevará adelante, con carácter de piloto, jornadas de carreras en días que no forman parte de su calendario habitual.

La primera de estas jornadas se realizará el lunes 17 de agosto, y una segunda instancia está prevista para el jueves 17 de setiembre. Ambas fechas se suman a la programación regular y buscan evaluar el comportamiento de la actividad —participación de profesionales, público y funcionamiento operativo— en horarios y días alternativos.

Esta propuesta responde a la voluntad de seguir explorando alternativas que optimicen el calendario de carreras y potencien el desarrollo de la actividad hípica nacional. Se trata de una etapa de análisis, cuyos resultados permitirán evaluar la viabilidad de incorporar de forma más estable jornadas en distintos días de la semana.

Se agradece la comprensión y el acompañamiento de todos los actores vinculados a la actividad —profesionales, propietarios, criadores, prensa y público en general— durante este período de evaluación.

Información de Inscripciones para las fechas mencionadas:

MAROÑAS lunes 17 de agosto

Inscripciones lunes 10 de agosto en horario habitual para reuniones del 14, 15, 16 y lunes 17 de agosto

Compromisos de monta, martes 11 de agosto en horário habitual

MAROÑAS jueves 17 de setiembre

Inscripciones lunes 14 de setiembre en horario habitual para reuniones del jueves 17 Hipódromo Nacional de Maroñas, sábado 19 Hipódromo Las Piedras y domingo 20 Hipódromo Nacional de Maroñas.

Compromisos de monta, martes 15 de setiembre en horario habitual

Asimismo, informamos que para esas fechas se habilitará únicamente el Edificio de Palco Oficial. El acceso a planta baja será gratuito, mientras que el ingreso al primer piso tendrá costo.

Para consultas adicionales, se solicita comunicarse a la brevedad con la Gerencia de Operaciones Hípicas o con el Departamento de Carreras.