El hipódromo Las Piedras festeja el 18 de mayo con 15 carreras que incluye 4 clásicos y 2 especiales

Con 15 carreras desde las 09:50 Las Piedras vive su fiesta anual como cada 18 de mayo de cada año.

Publico en el Hipodromo de Las Piedras por carreras de caballos, departamento de Canelones, turf, ND 20240518, foto Ignacio Sanchez - Archivo El Pais Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

A nivel de carreras se disputan los cuatro clásicos emblemáticos de cada 18 de mayo. El OSAF para ellas con 1800 de recorrido que tiene en Guitarrera a su gran candidata, larga a las 13:20. Una hora más tarde es turno del Ubaldo Seré -otrora el Ramírez canario- sobre 15 cuadras en donde se destaca Osmidas con Progreso como gran enemigo. A las 15:20 va el Reapertura de Las Piedras sobre 1200 metros en donde se enfrentan L´Intrigatore y el ganador del pasado Maroñas, Comandante Rapha, y como cierre estelar se disputa el Gran Premio Batalla de Las Piedras sobre 2000 metros que tiene como horario de largada a las 17:10 con ocho ejemplares en gateras en donde Mr.Can va por su tercer triunfo en la prueba madre del circo canario.

El del Hs. Regina tiene a dos rivales de fuste, el potrillo Blowin InThe Wind que viene de derrotarlo en el Comparación y juega de local y Mucho Loco que viaja a Las Piedras con ganas de traerse la copa para las huestes del Bage do Sul.

Fuera de las pistas, la grey burrera podrá disfrutar de la Feria Para Ti de emprendedores, una exposición de vehículos de H. Barreiro, sorteo para jugar con el panel por premios (Smart TV Samsung, Bicicleta Rodado 26, Hidrolavadora, Freidora sin aceite, vales de apuesta) que tendrá nueve ganadores, un show musical de Mariano Bermúdez, un espacio de UCM con actividades, como es norma en cada fiesta hípica un sector gastronómico de Foodtrucks como así también un zona de juegos infantil con inflables, toro mecánico y samba.

Jornada de desayuno, almuerzo y merienda en la fiesta pedrense.

Milk Shake con el plomo ganó en especial

Finalmente lo esperado dio la razón. En el handicap especial Benjamín Gómez, disputado en la víspera en Maroñas, llegaron los del marcador separados por un cuerpo con varios que se dejaron gritar cerca del ganador.

Los kilos equiparan las chances y nadie pudo con los 63 adjudicados al bueno de Milk Shake que dominó en los 250 y mantuvo a raya a varios.

El defensor de las sedas Hs. Legacy amén de los kilos también tenía una que le podía jugar en contra, una carrera de 14 cuadras y le tocaba largar en el uno.

Acedenir Gulart cumplió una excelente tarea ya que poco a poco le fue buscando lugar por andariveles más externos. En la entrada a la recta fue en busca del puntero Piedano que había acalambrado los relojes en 22”77 y luego a falta de 400, 46”04.

Cuando Milk Shake dominó, Timbalero se dejó ver por dentro junto a Ruggeri, por fuera amagaron Elon Musk y Rio Flamengo.

En los 200 finales el del equipo Santesteban se hizo fuerte, Elon Musk le entró a las grupas y no pudo con el ganador que lo aventajó por cuarto de cuerpo. A media cabeza llegó tercero Ruggeri cerrando el semáforo Rio Flamengo y Timbalero.

En muy buenos 1´21”58 y con 63 kilos Milk Shake salió airoso en carrera pareja y atractiva.

Anotaciones

Dado que hay carreras hoy en Las Piedras las anotaciones del próximo fin de semana se realizan mañana con carreras conformadas el día miércoles. Maroñas, Las Piedras y el SINT.

Serie Campeones

El 24 de mayo cierran los puntajes de las siete carreras de la Serie, el 1° de junio se ratifica y se realiza el sorteo de gateras en la tarde. Se suma una carrera de Campeones - Interior.

Yair Pereira x 700

Yair Pereira y Porteña Cat - Clasico Produccion Nacional, 6 carrera de caballos en el Hipodromo de Maroñas de Montevideo, turf, ND 20240721, foto Ignacio Sanchez - Archivo El Pais Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

El oriundo de Colonia Yair Pereira festejó con Mi Penino este domingo el triunfo 700 de su dilatada trayectoria. En un momento especial ya que pasa por un problema de salud se vino el festejo.

