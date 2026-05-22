El Hipódromo de San Isidro se prepara para la gran fiesta del lunes 25 de mayo con cuatro clásicos

GRAN PREMIO 25 DE MAYO (G1), 2400 METROS

Honest Boy busca el double – event

Volvió 8 meses después como si el tiempo no hubiese pasado, vino, vio y ganó el Clásico Porteño (G3-2400 m) y por eso Honest Boy es el candidato indiscutido del Gran Premio 25 de Mayo (G1), carrera que el crédito de Hs. El Ángel De Venecia (LF) conquistó el año pasado y este lunes buscará hacer suya nuevamente y para lograr el tan ansiado double – event.

Y por más que a las carreras convenga correrlas y ganarlas primero, el hijo de Heliostatic criado por Santa María de Araras parece tenerla bastante sencilla, básicamente porque volverá a enfrentar a Equal Mostaza, Full Keynote, Out Of The Blue y Castañón Rim, justamente a los que dejó 2º, 4º, 5º y 6º en el mencionado cotejo antesala.

¿Hará de las suyas Carlos Daniel Etchechoury y monopolizará otra vez el marcador de una de las carreras más importantes del calendario? Es muy probable, porque el representante de una dinastía de entrenadores además del candidato, Honest Boy, del representante de Las Monjitas, Equal Mostaza, y del crédito de Stud Rdi, Out Of The Blue, también presenta a Magnum Fifth, un invicto en tres y sin techo que afronta su primer compromiso de este nivel con toda la ilusión de su gente a cuestas.

Por otra parte, Time To Think, ejemplar con buenos escarceos jerárquicos, Sono Perfetto, puntero nato que viene en alza, Holy Holy Rim, ejemplar que atraviesa un gran momento y busca desquite sobre el césped, y el ganador en el más alto nivel Epityrum, son las otras ilusiones en danza de un cotejo que puede llegar a deparar un final histórico.

GRAN PREMIO COPA DIAMANTE (G1), 1600 METROS

Orpen Rimout, por un éxito en el más alto nivel

Al igual que sucede con Honest Boy en el Gran Premio 25 de Mayo (G1), Orpen Rimout también da varias revanchas en el Gran Premio Copa Diamante (G1), el cotejo que se conformó para que las adultas milleras tuvieran una carrera en el más alto nivel dentro del calendario.

Y ese es el objetivo de la representante de Los Apóstoles que, al igual que Honest Boy, también entrena Carlos Daniel Etchechoury, que viene de ganar el Clásico Omega (G2) en las mismas pista y distancia del próximo lunes, postergando a Noche Alta, My Pride, Lessons Of Life e International Look, justamente las mismas rivales a las que volverá a enfrentar, dándoles la oportunidad de una revancha luego de en aquel Omega dejarlas 2ª, 3ª, 4ª y 5ª.

Será una carrera en la que el desarrollo jugará un papel fundamental, sobre todo para la candidata hija de Remote a la que seguramente busquen correr más relajada, como la última vez, y con el objetivo de que su atropellada vuelva a ser efectiva.

Pero tanto la yegua de Carampangue, Noche Alta, como la de Coalnegu, My Pride, se le acercaron mucho sobre el final, se quedaron con la sangre en el ojo y claman por desquite.

Claro que las citadas no estarán solas, porque también dirán presente en partidores las experimentadas Adi Shakti, Dream Serena, Neowise, Harlam’s Rim y la casi invicta Fiesta Pop, una ganadora de dos en tres sobre la que su entorno tiene muchas expectativas. Las anteriores también prometen ocupar un lugar en la definición de una prueba que será no apta para personas sensibles.

GRAN PREMIO GRAN CRITERIUM (G1), 1600 METROS

Cardo Castilla vuelve al césped por un G1

Potrillos experimentados, otros invictos y hasta perdedores se darán cita en la particular edición del Gran Premio Gran Criterium (G1). Precisamente de los que tienen más roce surge el que más chance tiene de quedarse con la victoria y se trata de Cardo Castilla, el crédito de la caballeriza Don Valentino que luego de llegar 4º en el Gran Premio Montevideo (G1), regresa al césped, terreno en el que se graduó al ganar el Clásico Raúl y Raúl E. Chevalier (G2) por 9 cuerpos, y por supuesto que para subirse a lo más alto del podio.

Si Desert Voice no tiene los tropiezos que sufrió en plena definición del Montevideo (G1) -terminó 5º a 1 1/2 cuerpo del ganador- y se siente cómodo en su primera salida sobre el pasto, entonces es probable que Juan Franco Saldivia, entrenador de ambos, termine cosechando el uno – dos.

Entre los perdedores se cuenta uno “de lujo”, Paulo Sil, tercero en la pista y segundo tras el fallo de los comisarios, en la controvertida definición del Montevideo (G1), perjudicado según el criterio de los jueces porteños por el ganador en la pista, Colorado Del Monte, y que terminó beneficiando a Emotion Rate, el escolta, gracias al reclamo de su jockey, Brian Enrique. Vuelve al pasto el de Rodolfo Pedro, donde debutó con discreta entrega, y por la hazaña de pasar sin escalas de perdedor a ganador de G1.

Los invictos Don Pacto, Stay Tune -ambos ganadores de los turnos del Clásico José B. Zubiaurre, Roi Du Monde, Pancho Gio, Teobaldo y Lunático Bomb, nombrados por orden de la impresión que causaron en su estreno triunfal, tampoco querrán quedarse fuera de la discusión.

GRAN PREMIO DE POTRANCAS (G1), 1600 METROS

Gota Clara Sos se juega el invicto en la más difícil

Aunque el panorama entre las potrancas que animarán el Gran Premio De Potrancas (G1) se presenta abierto, hay que respetar la presencia de Gota Clara Sos por la sencilla razón de que no es por casualidad que la representante de las exitosísimas sedas de Pauli (AZ) se haya mantenido invicta a través de cuatro salidas, las tres primeras en el Bosque y la más reciente en el césped del Hipódromo de San Isidro.

Ganadora de los clásicos Amílcar Mercader (L-1000 m) y Derli A. Gómez (G3-1200 m), ambos pertenecientes al proceso selectivo sureño, en un golpe de timón de su entorno la hija de Made You Look abandonó su zona de confort para demostrar que en San Isidro también podía y en definitiva lo dejó en claro al ganar el Clásico Eliseo Ramírez (G2-1400 m) por 1 ½ cuerpo sobre Deep Feeling.

Por supuesto que genera expectativas la primera salida millera de la pupila de Marcelo Sueldo -también presenta a Única Forma y Salema-, sobre todo por la posibilidad de convertirse en ganadora en el más alto nivel y de mantener su foja inmaculada para alegría de la sociedad entre Mauro Castellazzi y Gran Muñeca, su criador.

Deep Feeling, que se le acercó en el final del Ramírez, pero sin comprometerla, y Full Question, que finalizó 4ª en ese cotejo, obviamente que le exigen revancha.

De la línea porteña y con el título de ganadora de G1 bajo el brazo accede a este compromiso Gran Gotera, heroína del Gran Premio Jorge De Atucha (G1), saltando de los 1000 a los 1500 metros y guapeando para imponerse de uno a otro extremo. Después de mostrar su evolución, la de Tinta Roja que entrena Martín Domingo puede sobrellevar el desconocimiento del césped sin problemas.

Y La Providencia juega sus cartas con la invicta Hi Intense, que dejó muy buena impresión en su estreno triunfal al cuidado de Nicolás Gaitán y ahora revista a las órdenes de Diego Peña, preparador que vuelve a entrenar los ejemplares de José Luiz Depieri, y la perdedora Gunakali, de buen estreno al perder en ajustada definición del Boucau (NG-1500 m) ante Deep Heart, que salta a un G1 con genética de primera y “el aura” de Dany Etchechoury para afrontar las exigencias.

Textos: gentileza Revista Palermo