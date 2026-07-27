Devils Song y Fire obtuvieron de muy buena forma los clásicos Producción Nacional y Ensayo en Maroñas

Con el triunfo de Tadow Star en el clásico Zelmar Michelini se abrió el cuaterno clásico de la víspera en Maroñas.

Sobre los 1500 metros recorridos en excelentes 1´29”09, el defensor de las sedas Phillipson llegó con claras ventajas a la meta para derrotar a Campeon Avenue que en esta oportunidad se desempeño en extrema vanguardia mientras que Luis Cáceres dejaba al suyo en tercer lugar de forma expectante. Cuando entró a la recta el salteño tuvo que sacar al ganador a flanco externo para sobrepasar a sus rivales y llegar con tres largos de ventaja, fue escolta Campeon Avenue delante de Nuestro Sueño que integró la exacta, cerraron semáforo Mr. Can y Mandor.

Ignacio Sánchez

La velocista Peligrosa tuvo en Yair Pereira a un aliado de lujo ya que saltó adelante, tal sus características, moviendo sola en vanguardia pasado los primeros 400 y 800 en 23”59 y 46”58 tomando ventajas que a la hora de la definición fueron clave ya que Ayscha que vino siempre en su persecución no logró acortar ventajas. La defensora del Antonella derrotó a la de Fredy González por varios cuerpos llegando tercera Teicholtz Beauty a cuatro largos dejando cuarta a Brillantina cerrando el marcador Sereia Mataojo. Buen triunfo de la pupila de Gustavo Vergara en el clásico Vargas.

Ignacio Sánchez

Con una fantástica tarea del jinete Sebastián Fiorito la potranca Devils Song le dio no sólo al profesional, también a sus colores el Don Bosco SPD, el primer clásico de grupo de sus respectivas trayectorias. La pupila de Bonacci venía de correr de muy buena forma el Torterolo, cedió en metros finales tras buscar la victoria en plena recta, en esta ocasión el jinete la trajo a la zaina en extrema retaguardia para emplear una espléndida atropellada para ganar el Producción Nacional G3 por dos cuerpos, fue segunda en larga atropellada Serena Vitoria, fue tercera la puntera Umburanas delante de Linda Cami. La ganadora de cara a la Polla detuvo relojes en 1’ 31”71.

Ignacio Sánchez

En una excelente exhibición el potrillo Fire dejó en claro que se trata de un producto de altos kilates, ganó el clásico Ensayo G3 por varios cuerpos en más que destacados 1’ 28”88 para recorrer las quince cuadras. Pablo Rodríguez lo llevó con mano de seda, saltó adelante y así llegó con amplitud delante de Rally Now que llegó a 10 largos y medio, fue tercero Abrileño Fever a dos cuerpos cerrando marcador Homp y Ureca.