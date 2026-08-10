Comandante Rapha planeó la carrera y se tomó venganza en el clásico Romántico en Maroñas

La decisión de uno de los propietarios y del joven entrenador Williams Mattos fue plenamente acertada ya que Que Guapo venía de correr el clásico Manuel Quintela el pasado domingo llegando fuera del marcador en una carrera sumamente exigente.

El veterano del Soy del Caraguata tenía en sus antecedentes de las buenas pero su participación en la prueba clásica hacía siete días lo relegaba un poco del gusto del burrero.

Pero Que Guapo le dio la razón a sus conexiones, salió a mover la carrera, dejó a Marino Afortunado en la vanguardia pero cerca del puntero, al girar el primer codo detrás quedaban San Andrés, Posible Sueño, Don Tranquillo, Joy From Eden dejando a Temple de Acero y Now is Good.

En recta opuesta Edinson Rodríguez dejó galopar al suyo para ir por la carrera en pleno codo, en los 400 tomó ventajas que fueron indescontables para sus rivales, Que Guapo llegó con varios cuerpos de ventaja al disco delante de Joy From Eden, fue tercero a media cabeza Now is Good cerrando el marcador Temple de Acero y San Andres.

Su entrenador dio su impresión luego de la victoria: “Tanto un propietario como yo pensamos en esta carrera, el caballo tras llegar cerca en el Quintela quedó bien, era poco tiempo entre carrera y carrera pero nos decidimos de correrlo, ganó muy bien” y se retiró a festejar el triunfo de Que Guapo en el handicap especial Panamá.

Helen Bentancor

En el único clásico del fin de semana, Comandante Rapha dio vuelta el marcador del clásico Reapertura en donde Ramirito lo venció de forma clara ya que desde apertura de gateras el defensor del Hs. Bage do Sul dominó la prueba de forma contundente y llegó con varios de ventaja recorriendo las once cuadras en muy buenos 1’ 04”02.

Tras la carrera el jinete del ganador Jose Da Silva expresó: “En la carrera anterior en el codo Ramirito se me fue, aquí corrimos la carrera desde el inicio y el caballo respondió”, terminó diciendo el oriundo de Mato Grosso que tuvo destacado desempeño con el del equipo Cintra.

En la entrada a la recta Comandante Rapha tomó las ventajas, las mantuvo hasta el disco, en buena carrera Leopard finalizó tercero a cuerpo y medio del escolta.