Atina ganó en Las Piedras mientras se definen las montas del Manuel Quintela de cara al Latino de Monterrico

El cambio de fecha del clásico Manuel Quintela a disputarse el sábado 8 de marzo en Maroñas es con miras a la nominación de nuestro representante para la edición 42 del Gran Premio Latinoamericano G1 Copa Cygames que se corre en la pista de grama de Monterrico el domingo 26 de abril

Son a la fecha 13 posibles postulantes al éxito y al visado del pasaporte y varios han sido los cambios en cuanto a jinetes se refiere.

Es que las conexiones de las sedas Los Mareados le confiarán la monta de Native Extreme a Pablo Rodríguez movida que hace que a Zeroventium lo guíe Vagner Leal mientras que a Master of Puppets le llevará las riendas Eric Acosta mientras que Galikovic es la elección de Diogo González que entre los dos potrillos se quedó con el ganador del Carlos Reyles edición 2025.

Al tener dos ejemplares en la prueba las sedas del Phillipson Luis Cáceres tomó la opción de Turbo Ship m mientras que Moura Da Silva será el jockey de Sandigold.

Yair Pereira sigue en lomos de Siempre Feliz, a Que Guapo lo conducirá Damián de Arrascaeta mientras que Supimpa TH tendrá de socio a Federico Piriz. Ave Royal va con Javier E. Pérez, resta confirmar a Waldemar Maciel con Olympic Olympic si Héctor Lazo no llega y queda Elon Mask.

En un 99% corre Huracan con Maicol de Souza.

Atina fue superior en el Club Solis

En buen guarismo para recorrer los 1100 metros la pedrense Atina -con colores colonienses del stud Estudiantes3- se adjudicó la prueba Preferencial Club Solis disputada en sexto término en el hipódromo Las Piedras. La tres años descendiente de Trinniberg cargando 58 kilos se vino de gateras al disco con la monta de Pablo Rodríguez bajos los cuidados de Germán González; la dupla tiene un inicio de año espectacular tanto en el pedrense como en el Jerárquico.

En 1´06”25 la alazana saltó presta de gateras para tomar ventajas por sobre Due Lune y Coni Rye mientras que detrás de ellas se ubicaba Sinter Charge.

En plena bajada Due Lune intentó acercarse a la del Estudiantes al igual que Sinter Charge, ambas sin éxito ya que la ganadora llegó con cuerpo y cuarto de ventaja a la sentencia; fue segunda Sinter Charge delante de Due Lune y Dhara.

El super sabado de Meydan

Rebel’s Romance y Tuz son solo dos de las superestrellas en el Super Saturday que se disputa hoy en el fastuoso hipódromo de Meydan en Dubai y que son las grandes previas a la jornada de la Dubai World Cup G1 del sábado 28 de marzo en ocasión del cumpleaños número 30 de la gran carrera que supo ganar Invasor en el 2007.

Rebel’s Romance, ganador de nueve pruebas de grado Uno, merece con razón un lugar destacado en la cartelera de nueve carreras. Se enfrenta a siete rivales en el Dubai City of Gold G2 que otorga al ganador una plaza automática para el Longines Dubai Sheema Classic del 28 de marzo en donde de obtener la prueba hoy enfrentará al mejor caballo rankeado del mundo, Calandagan.

Rebel’s Romance ganó el Sheema Classic en 2024 y llega a competir esta noche en Meydan tras quedar segundo en la Breeders’ Cup Turf G1 en noviembre en el hipódromo de Del Mar. Uno de los oponentes de Rebel’s Romance es Fort George, quien sube a esta distancia de 2410 metros después de ganar el Dubai Millennium Stakes G3 sobre 2000 metros hace un mes. La carrera esta ubicada en séptimo lugar de la gran jornada sobre césped.

Acto seguido en el Burj Nahar sobre la milla en arena será de la partida Mount Kosciuszko que será presentado por la dupla de Julio Olascoaga - Antonio Cintra que el día jueves tuvieron doble marcador rentado en Abu Dhabi.

El Al Maktoum Classic G2 ofrece clasificación automática para la Dubai World Cup G1 al ganador. Diez competidores compiten por el puesto, con tres de los mejores clasificados con 111 de rating. Se destacan Heart Of Honor de la familia Osborne y los pupilos de Bhupat Seemar Mendelssohn Bay, Killer Collect y Walk Of Stars.

El Singspiel Stakes G2 ofrece la clasificación para el Dubai Turf G1 al ganador, Alakazi, entrenado por Johnny Murtagh, se encuentra entre los ocho participantes y es candidato firme a la victoria. El chileno Mufasa participa de un cortometraje de 1200 metros Mahab Al Shimaal en arena en donde enfrenta a Tuz ganador de la prueba en 2025.

