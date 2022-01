Un tenista argentino fue sancionado y suspendido por arreglo de partidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA, por sus siglas en inglés) anunció este jueves que el argentino Nicolás Arreche, número 567 del mundo. El tenista será apartado de la competición durante cuatro años y tendrá que pagar una multa de 8.000 dólares por amañar partidos.



Según recoge el informe de la ITIA, "Arreche fue declarado culpable de haber tramado o intentado tramitar el resultado de partidos de tenis y de no informar de los acercamientos corruptos".



Los hechos que inculpan a Arreche ocurrieron entre 2017 y 2019. El tenista argentino estará suspendido hasta el 23 de abril de 2025.

Arreche no ha disputado partidos a nivel ATP. En el aspecto profesional se desarrolló, mayormente, en el circuito de los ex Futures, la tercera categoría del tenis, es decir que pertenece a la división de jugadores que menos dinero ganan (según los registros de la ATP, obtuvo US$ 55.561 menos los impuestos por premios oficiales) y que suelen ser los más desprotegidos del tour (sobre todo los sudamericanos, por las distancias geográficas y las carencias económicas). El argentino ganó los títulos individuales en el M15 de Tabarka (Túnez) 2019 y en Georgia, en 2018. También obtuvo seis trofeos (ex) Futures en dobles.