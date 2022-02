"Mi último partido fue en el campo y no en una conferencia. Y eso es lo que quería", indicó Del Potro y emocionó a todos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La noche de Juan Martín del Potro en el Buenos Aires Lawn Tennis rebalsó de emociones. Pero sin dudas, el momento más emotivo del Argentina Open, y que a la vez produjo tristeza, se dio cuando el tandilense se disponía sacar 3-5 en el segundo set ante Federico Delbonis.

En ese instante, el tandilense intentó contener las lágrimas con sus dedos, pero después tomó una toalla y echó a llorar. Su rostro quedó cubierto y su enorme torso comenzó a temblar de emoción, en una mezcla de impotencia, nostalgia y desconsuelo. Mientras tanto, del otro lado de la red, el azuleño lo esperaba para recibir el servicio, pero lógicamente entendía la situación y empezó a moverse detrás de la línea de fondo, esperando que su amigo pudiera recomponerse.

“Olé, olé, olé, olé // Delpo, Delpo”, lo ovacionó el público, mientras su madre Patricia contemplaba el llanto de Juan Martín desde un lugar del court central. Un minuto después, Del Potro sacaría y terminaría cayendo ante su excompañero de Copa Davis. Tras el desenlace y del abrazo con Delbonis, se sentó en su banco todavía con los ojos vidriosos. Y enseguida dirigió la mirada a Delbonis, que más allá de su victoria, se lamentaba porque era un partido que “no quería ganar”. “Que haya Juan para rato, porque todos lo queremos”, contó el azuleño en la entrevista en la cancha.

Claro que también, en un gesto muy simbólico -similar al que realizó el español David Ferrer cuando se retiró- Del Potro dejó colgada su vincha por última vez, sobre la red. Una mezcla elocuente de que pudo haber sido su última función.

“Hoy lo dejé todo hasta el último punto. Mi último partido fue en el campo y no en conferencia. Y eso es lo que quería. Siento que di todo, hasta el último punto. Deseo poder dormir sin dolor en la pierna. Es muy difícil hacer este deporte con las molestias que tengo. Hoy siento que quiero vivir en paz y tengo toda la vida por delante. La salud me lleva a tomar una decisión de la que estoy poco convencido. Creo que cumplí todos los objetivos en el tenis, quizás me quedó la espina de no haber alcanzado el número 1″, expresó Del Potro (3° en 2018) al pie del court.

Y respecto del futuro inmediato, Delpo puso en duda su participación en el ATP 500 de Río de Janeiro de la semana próxima, cuya idea original era disputar después del Argentina Open: “Corrí más de lo imaginaba, las condiciones de juego eran lentas, muy pesadas. Eso no favorece mi juego. Ahora mismo no tengo claro lo de Río, en su momento la ilusión sí era jugar los dos torneos, porque quizás allá pueda vivir algo similar. Calculo que mañana o pasado mañana lo hablaremos y tomaremos una decisión, sí dejo claro que con o sin Río haré un parate, y voy a priorizar vivir la vida sin dolor”.