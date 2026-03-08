Indian Wells: Carlos Alcaraz y Novak Djokovic avanzaron a tercera ronda y podrían cruzarse en semifinales

El español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, dominó ayer al búlgaro Grigor Dimitrov, número 42, y le doblegó 6-2 y 6-3 en una hora y siete minutos para avanzar a la tercera ronda del Masters 1.000 de Indian Wells.

De esta manera, Alcaraz incrementó a 13-0 su balance perfecto en 2026, un año que comenzó con su triunfo en el Abierto de Australia y que le permitió cerrar el 'Grand Slam' en su carrera al ganar los cuatro grandes con tan solo 22 años.

El murciano, que también ganó recientemente en Doha, vive un inmejorable momento de forma y lleva 31 victorias consecutivas en superficie rápida al aire libre.

13-0 in 2026.



31 outdoor hardcourt matches won in a row.@carlosalcaraz is flying! pic.twitter.com/xBCuzChblY — Tennis TV (@TennisTV) March 8, 2026

El dos veces campeón en Indian Wells regresó de la mejor manera al desierto californiano después de caer en semifinales en 2025.

Su próximo desafío será enfrentarse el lunes ante el francés Arthur Rinderknech, número 26 del ranking ATP.

Novak Djokovic en pleno partido en Indian Wells. Foto: MATTHEW STOCKMAN/AFP fotos.

El serbio Novak Djokovic debió esforzarse para derrotar al polaco Kamil Majchrzak, número 57 del mundo, pero logró hacerlo 4-6, 6-1 y 6-2 en dos horas y 13 minutos. Ahora la expectativa se enfoca en un hipotético cruce entre Alcaraz y Djokovic en semifinales.

EFE.

