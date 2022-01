Francia endureció sus normas y Djokovic tampoco podría jugar Roland Garros

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En Belgrado lo esperan en las próximas horas a Novak Djokovic, luego de ser deportado de Australia por “alentar sentimientos antivacunas”. El serbio hizo una escala en Dubái tras ser expulsado y en el camino ya se enteró de una noticia que condiciona muchísimo su futuro deportivo: Francia endureció su política respecto del ingreso de extranjeros sin vacunarse contra el coronavirus y también podría perderse el torneo de Roland Garros.

El pase de vacunación fue adoptado este lunes en Francia y aplicará a los atletas que viven en el extranjero, anunció el gobierno francés, por lo que Djokovic no podría defender su título en París.

La Asamblea Nacional adoptó la medida después de dos semanas de acalorados debates. El pase de vacunación se diferencia del pase sanitario, que aceptaba pruebas negativas. Es decir que si Djokovic llegaba a París con test de PCR negativo, estaba habilitado para jugar. Ahora, no.



Su entrada en vigor debería producirse esta semana. En un mensaje publicado en Twitter, Roxana Maracineanu, ministra de Deportes, fue la que comunicó que los deportistas no estarán exentos de su aplicación.



“Desde que se promulgue la ley, será obligatorio ingresar a los establecimientos abiertos al público con un pase de salud para todos los espectadores, practicantes, profesionales franceses o extranjeros. Trabajaremos juntos para preservar las competencias y ser los embajadores de estas medidas a nivel internacional”, escribió Maracineanu.

Le Parisien afirmó a principios de enero que el pase de vacunación no sería necesario en ciertos eventos internacionales como la Champions League. Según información del diario de hace dos semanas, los equipos visitantes estarían exentos con la condición de que respeten una burbuja sanitaria. La idea, sobre el papel, también parecía encuadrar con Roland Garros. Sin embargo, este cambio en la política, vuelve a condicionar a todos aquellos deportistas que decidan no vacunarse.



Sin embargo, Gilles Moretton, presidente de la Federación Francesa de Tenis, no descartó que haya algún tipo de permiso especial. “Nuestros equipos están trabajando en colaboración con las autoridades públicas, que en su debido momento especificarán las reglas relativas a la recepción de atletas extranjeros no vacunados para nuestro torneo”, le dijo a la AFP.



Pero Christophe Castaner, exministro del Interior y ahora integrante de la Asamblea, se opuso rotundamente a esa posibilidad en declaraciones al portal RMC: “No hay duda de esto. Votamos por este pase de vacuna para todos aquellos que irían a Roland Garros y todos los franceses. No hay duda de que no podemos romper la regla para los grandes deportistas, artistas, personalidades. Y aplica a todos”.



En ese sentido, Castaner agregó: “Djokovic no tiene vocación de jugar si no respeta una regla que se aplicará a los espectadores, alcanza pelotas y profesionales que van a trabajar y en Roland Garros”.



El torneo de Roland Garros se jugará entre el 22 de mayo y el 5 de junio. La situación podría cambiar si las condiciones de la pandemia se modifican y el gobierno francés retirara estas medidas. Pero mientras la norma no cambie, la única forma en la que Djokovic podría jugar es si finalmente decide vacunarse.